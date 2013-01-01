В Ростовской области модернизировали подстанцию 220 кВ для присоединения Азовской ВЭС к единой сети



В Ростовской области «Россети ФСК ЕЭС» завершили первый этап модернизации подстанции 220 кВ «А-30» для технологического присоединения Азовской ветроэлектростанции ПАО «Энел Россия» к Единой национальной электрической сети. Модернизация синхронизирована со строительством Азовской ВЭС. Общий объем инвестиций составляет около 410 млн рублей.

На подстанции построена новая линейная ячейка 110 кВ, оснащенная элегазовым коммутационным оборудованием российского производства и современными микропроцессорными устройствами релейной защиты. На втором этапе будет установлен второй силовой автотрансформатор мощностью 63 МВА.

Ввод в работу ветропарка запланирован на 2020 год. Новая электростанция будет включать в себя 26 генерирующих установок общей мощностью более 90 МВт. Полностью работы будут завершены до конца 2020 года.

Ростовская область, Южный федеральный округ