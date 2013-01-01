В Ростове-на-Дону стартует реконструкция портового терминала за 1 млрд рублей



В Ростовской области компания «Астон», один из крупнейших экспортеров зерна в России, начинает реализацию проекта по реконструкции портового терминала на реке Дон стоимостью около 1 млрд рублей. Планируется создать до 120 новых рабочих мест.

В настоящее время на территории порта проводятся геодезические и инженерно-геологические изыскания, дорабатывается проект оценки воздействия на окружающую среду. Согласно проекта планируется построить три новых причала.

В результате реконструкции расширятся возможности терминала, емкость которого составит 112 тысяч тонн, по приемке и отгрузке зерновых культур. Проектная мощность отгрузки составит 2-2,5 млн тонн в год. После реконструкции портовых мощностей компания «Астон» планирует ежегодно отгружать из порта Ростова-на-Дону около 5 млн тонн зерна. Строительные работы по проекту начнутся в 2020-м году и продлятся 1,5-2 года.

Ростовская область, Южный федеральный округ