В Ростове-на-Дону открылся «Центр ядерной медицины»



Единственный подобный центр на Юге России будет ежегодно проводить пять тысяч исследований уникальным методом онкодиагностики

Одиннадцатый в России центр ранней диагностики онкозаболеваний методом ПЭТ/КТ открыли на базе клинико-диагностического центра «Здоровье».

«Своевременная сверхточная диагностика позволяет на ранних стадиях обнаружить заболевание и вовремя приступить к лечению. Как известно, до 90 процентов онкобольных излечимы, если лечение было начато уже на первой стадии болезни», - подчеркнул председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс на торжественной церемонии открытия центра в Ростове-на-Дону. Он отметил, что до 2025 года в России планируется открыть еще два десятка подобных «Центров ядерной медицины».

«Большая часть исследований "Центра ядерной медицины" будет предоставляться жителям Ростовской области бесплатно. Высокие медицинские технологии позволят донским медикам успешнее бороться с грозным заболеванием, спасать жизни людей», - подчеркнул губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Он поручил региональному министерству здравоохранения до 15 июля разработать механизм предоставления услуг центра по программе госгарантий за счёт обязательного медицинского страхования.

Ростовская область, Южный федеральный округ