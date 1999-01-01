В России спроектировали арктические лайнеры с казино и батискаф для спуска в Марианскую впадину



Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проекты нескольких видов круизных арктических лайнеров с вертолетными площадками и, возможно, с казино на борту. Строительство подобного плавучего VIP-отеля, рассчитанного на 350 пассажиров, оценивается в 250-300 млн евро. Кроме того, ОСК занимается проектированием батискафа для предстоящего погружения в Марианскую впадину членов экспедиции Фёдора Конюхова.

Кроме обязательной вертолетной площадки, лайнеры будут иметь ледокольный корпус, винторулевые колонки с возможностью маневрирования и динамического позиционирования, пятизвездочный сервис, изысканные интерьеры, общественные зоны, возможно, с казино. По словам главы корпорации Алексея Рахманова, «если будет разрешено во время международных переходов играть в казино, это сильно поможет окупаемости, привлечет принципиально другой контингент».

Разработчики арктических круизных лайнеров не исключают возможности для разного рода развлечений и экстремального туризма - от погружений в водолазном колоколе до высадки на необорудованный берег в лодках-тендерах.

Кроме того, Объединенной судостроительной корпорацией реализуется заявленный в 2018 году проект экспедиционного штаба Фёдора Конюхова по исследованию дна Марианской впадины. Известный российский путешественник рассчитывает спуститься в морские глубины на батискафе, который построит ОСК. В настоящее время, по словам Алексея Рахманова, проект ведется «в рамках финансирования перспективных исследований..., проектирование и стройка прототипа уже идет».

Созданием прототипа батискафа занимается конструкторское бюро «Рубин», входящее в ОСК. «Непосредственно строительством самого батискафа могут заняться как «Адмиралтейские верфи», так и «Балтийский завод», - уточнил руководитель ОСК.

ОСК - крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли. В настоящее время на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.

Москва, Центральный федеральный округ