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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Рязанской области впервые в России ввели цифровую систему управления производством на кожзаводе

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области впервые в России ввели цифровую систему управления производством на кожзаводе

Рязанский кожевенный завод «Русская кожа» первым в России при участии Фонда развития промышленности запустил в действие специальную цифровую платформу, автоматизирующую управление внутренними и внешними ресурсами предприятия. В результате на треть снижена продолжительность выполнения заказа, а объем выпуска кожи с глубокой степенью переработки вырос на четверть. На внедрение инновационных технологий управления в целом направлено 160 млн рублей.
На заводе внедрили многофункциональную систему управления ресурсами (ERP, Enterprise resource planning, т.е. планирование ресурсов предприятия) и систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM, Customer Relationship Management, т.е. управление взаимоотношениями с клиентами), а также организовали виртуальный центр обработки данных.

Система ERP объединяет в себя сферу управления производством, проектами, финансами, дистрибуцией, цепочками поставок, работой с персоналом и другие возможности.

Результатом её внедрения уже стало сокращение на 30% сроков производства заказа, увеличение на 25% объема выпуска продукции глубокой степени переработки и более высокая рентабельность продукции.

Кроме того, сформирован единый справочник с возможностью многофункционального поиска клиентов, а также создан виртуальный центр обработки данных, что позволило уменьшить затраты на закупку собственного серверного оборудования и ускорить возможность запуска новых проектов за счет гибкости управления серверными ресурсами.

Рязанская область, Центральный федеральный округ



 
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