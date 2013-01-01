В Рязанской области начали производство четырехвалентной противогриппозной вакцины нового поколения



В с. Ялтуново Рязанской области биофармацевтический завод «ФОРТ» (совместное предприятие «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Marathon Group) начинает производство новейшей четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослого населения успешно прошел регистрацию в Минздраве России и будет применяться для массовой вакцинации в рамках Национального календаря профпрививок.

Новая вакцина безопасна и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первый российский препарат, который включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех: А(H1N1), A(H3N2) и два штамма вирусов гриппа группы В.

В составе инактивированной расщепленной вакцины последнего поколения «Ультрикс Квадри» не используются консерванты, адъюванты и иммуномодуляторы. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в ней содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе — всего 60 мкг антигена.

Результаты клинических испытаний, во время которых была выявлена высокая концентрация антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим в состав препарата, вакцина значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета к гриппу.

Рязанская область, Центральный федеральный округ