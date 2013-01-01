Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
23 ИЮЛ, 14:45 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

23 ИЮЛ, 14:45 МСК
USD (ЦБ)    63,1290
EUR (ЦБ)    70,6350

В Рязанской области начали производство четырехвалентной противогриппозной вакцины нового поколения

Июл 23
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области начали производство четырехвалентной противогриппозной вакцины нового поколения

В с. Ялтуново Рязанской области биофармацевтический завод «ФОРТ» (совместное предприятие «Нацимбио» Госкорпорации Ростех и Marathon Group) начинает производство новейшей четырехвалентной вакцины для профилактики гриппа «Ультрикс Квадри». Инновационный препарат для иммунизации взрослого населения успешно прошел регистрацию в Минздраве России и будет применяться для массовой вакцинации в рамках Национального календаря профпрививок.
Новая вакцина безопасна и соответствует всем рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Это первый российский препарат, который включает четыре актуальных штамма вирусов гриппа вместо трех: А(H1N1), A(H3N2) и два штамма вирусов гриппа группы В.

В составе инактивированной расщепленной вакцины последнего поколения «Ультрикс Квадри» не используются консерванты, адъюванты и иммуномодуляторы. В соответствии с рекомендациями ВОЗ, в ней содержится по 15 мкг гемагглютинина (антигена) каждого штамма в одной дозе — всего 60 мкг антигена.

Результаты клинических испытаний, во время которых была выявлена высокая концентрация антител ко всем типам вирусов гриппа, входящим в состав препарата, вакцина значительно снижает риск заболеваемости и способствует формированию стойкого иммунитета к гриппу.

Рязанская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
23 Июл:
23 Июл:
23 Июл:
Центральный федеральный округ:
23 Июл:
23 Июл:
23 Июл:
РОССИЯ:
23 Июл:
22 Июл:
22 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?

Раскрыть карты. Как в России борются с ростом нелегальных онлайн-казино?
Общество

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?

Разморозка «Южного потока». Зачем «Газпром» собирается достраивать газопровод «Починки-Анапа»?
Политика

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?

Еда на экспорт. Как в России стимулируют поставки за рубеж сельхозпродукции и продуктов питания?
Экономика

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?

Закройте наши денежки! Как российские банки защищают от мошенников средства своих клиентов?
Экономика 1

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном

Дмитрий Савельев рассказал о роли туризма в стратегических отношениях с Азербайджаном
Интервью и комментарии

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?

Власть переменилась? Что будет делать партия Зеленского после победы на выборах в Верховную Раду?
Политика

Узнай, страна

В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса

В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса

В тамбовских сельских школах создают "Точки роста"

В тамбовских сельских школах создают

В Ленинградской области начали строить высокотехнологичный завод медицинских изделий

В Ленинградской области начали строить высокотехнологичный завод медицинских изделий

Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области

Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области

Новости дня

13:58 В список самых посещаемых столиц мира вошла Москва В список самых посещаемых столиц мира вошла Москва
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
Россия готовится к военному сотрудничеству с Китаем, китайцы и японцы участвуют в Арктик СПГ и другие новости
13:13 В России запретят электронную почту без идентификации В России запретят электронную почту без идентификации
12:41 Партия Петра Порошенко стремительно теряет позиции Партия Петра Порошенко стремительно теряет позиции
12:20 Правительство предлагает создать единую базу данных россиян Правительство предлагает создать единую базу данных россиян
11:30 Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае Названа возможная причина пожара в детском лагере в Хабаровском крае
11:03 Петр Порошенко хочет «расшатать ситуацию» на Украине Петр Порошенко хочет «расшатать ситуацию» на Украине
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
На Украине проходят досрочные выборы в Верховную раду
10:26 Самая распространенная зарплата по России – 23,5 тысячи рублей Самая распространенная зарплата по России – 23,5 тысячи рублей

Узнай, страна!

14:38 В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса В Московской области модернизировали и расширили производство средств гигиены премиум-класса
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
Смешают с грязной. Как «Транснефть» будет обеспечивать чистоту «Дружбы»?
14:30 В тамбовских сельских школах создают "Точки роста" В тамбовских сельских школах создают "Точки роста"
13:08 Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области Минздрав России нацелен на поддержку проектов развития здравоохранения в Астраханской области
22 ИЮЛ, 17:03 Давайте измерим давление бизнесу. Давайте измерим давление бизнесу.
19 ИЮЛ, 21:37 Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей Совет Федерации России поддержит руководство Астраханской области в решении проблем жителей
19 ИЮЛ, 11:19 Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества Приоритеты развития Астраханской области определили в диалоге власти и общества
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
Страховка от стихии. Как пострадавшим россиянам поможет государство и добровольное страхование жилья?
19 ИЮЛ, 07:46 Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty» Омский бизнес приглашают принять участие в Казахстанской Международной выставке «Powerexpo Almaty»
17 ИЮЛ, 16:04 Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия) Кто станет президентом? (Конкурс по отбору претендентов на должность главы ТПП Республики Хакасия)
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter