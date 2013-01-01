В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей



В Рязанской области начали активную фазу дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого на 2020 год выделено 3,9 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 2,6 млрд рублей - из областного. За эти деньги в регионе отремонтируют 197,4 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также построят 1,8 км местных автодорог.

Уже начались работы на одной из знаковых для региона дорог, которая ведет к музею К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района. Подрядчикам предстоит отремонтировать около 25 км трассы. После снятия слоя старого асфальта уложат новое асфальтобетонное покрытие. Затем будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Работы также идут на объекте «Чернобаево – Истье – автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе. На других объектах завершаются подготовительные работы: вырубка кустарников, разбивка трассы по пикетам, установка предупреждающих знаков.

Рязанская область, Центральный федеральный округ