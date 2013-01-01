Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
08 АПР, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    75,7499
EUR (ЦБ)    82,2341

08 АПР, 16:24 МСК
USD (ЦБ)    75,7499
EUR (ЦБ)    82,2341
Русский космос

В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

Апр 8
Москва Центральный федеральный округ
В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

В Рязанской области начали активную фазу дорожных работ по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», в рамках которого на 2020 год выделено 3,9 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей из федерального бюджета и 2,6 млрд рублей - из областного. За эти деньги в регионе отремонтируют 197,4 км автодорог регионального, межмуниципального и местного значения, а также построят 1,8 км местных автодорог.
Уже начались работы на одной из знаковых для региона дорог, которая ведет к музею К.Э. Циолковского в селе Ижевское Спасского района. Подрядчикам предстоит отремонтировать около 25 км трассы. После снятия слоя старого асфальта уложат новое асфальтобетонное покрытие. Затем будут укреплены обочины, установлены дорожные знаки и нанесена дорожная разметка.

Работы также идут на объекте «Чернобаево – Истье – автодорога М-5 «Урал» в Старожиловском районе. На других объектах завершаются подготовительные работы: вырубка кустарников, разбивка трассы по пикетам, установка предупреждающих знаков.

Рязанская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
8 Апр:
8 Апр:
8 Апр:
Центральный федеральный округ:
7 Апр:
7 Апр:
7 Апр:
РОССИЯ:
7 Апр:
7 Апр:
7 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий

Цены на жилье в России упадут на 15% к концу года. Не исключен и худший сценарий
Экономика

Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу

Цены на газ для россиян вырастут. Власти компенсируют падение экспорта в Европу
Экономика 2

Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег

Бизнес не послушал Путина. Миллионы россиян уволят, пока Минфин сидит на горе денег
Экономика 13

Как можно использовать кофейную гущу? Для создания биоразлагаемых пластиковых изделий

Как можно использовать кофейную гущу? Для создания биоразлагаемых пластиковых изделий
Наука и технологии

Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым

Продукты питания подорожают на 15-20%. Власти считают рост цен справедливым
Экономика 2

Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты

Золото из России вывозят тоннами. Стране не хватает валюты
Экономика

Узнай, страна

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области

На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест

На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест

В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей

В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям

В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям

Новости дня

15:42 Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах Премьер утвердил соглашение между МВД и Москвой о штрафах
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
Около 1700 жителей Москвы лечатся от коронавируса дома
14:58 Президент выступит с речью перед совещанием с губернаторами Президент выступит с речью перед совещанием с губернаторами
14:29 Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19 Минздрав объяснил правила получения медпомощи в условиях эпидемии COVID-19
13:33 В Кремле прокомментировали возможное сокращение нерабочих дней В Кремле прокомментировали возможное сокращение нерабочих дней
13:10 С сегодняшнего дня банки начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату С сегодняшнего дня банки начнут выдавать «нулевые» кредиты под зарплату
12:52 Правительство расширило количество лабораторий для тестирования на COVID-19 Правительство расширило количество лабораторий для тестирования на COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
Назван самый явный симптом COVID-19
12:30 Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров Правительство выделило 3,5 млрд рублей на поддержку туроператоров

Узнай, страна!

16:10 В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области В Краснодаре Южный завод тяжелого станкостроения изготовил новый станок для Свердловской области
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:13 На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест На Ставрополье машиностроительный завод начал выпуск обеззараживателей воздуха для общественных мест
13:01 В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей В Рязанской области активизировали ремонт дорог в рамках нацпроекта на 2020 год за 3,9 млрд рублей
11:50 В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям В Ивановской области два предприятия реализуют проекты по программе противодействия эпидзаболеваниям
07 АПР, 15:48 В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов В Иркутской области не останавливаются стройки социально важных объектов
07 АПР, 15:31 В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта В Приморье доставили портальный кран рекордной грузоподъемности для Владивостокского морторгпорта
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
07 АПР, 14:09 В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику В Приамурье строительство новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска идёт по графику
07 АПР, 13:39 В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей В Пензе приступили к дорожным работам в рамках нацпроекта на 2020 год за 1,9 млрд рублей
07 АПР, 13:03 В Ростовской области модернизировали подстанцию 220 кВ для присоединения Азовской ВЭС к единой сети В Ростовской области модернизировали подстанцию 220 кВ для присоединения Азовской ВЭС к единой сети
07 АПР, 12:49 В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М» В Краснодарском крае спецназ Южного военного округа получил бронеавтомобили «Тигр-М»



Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter