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В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга»

Окт 18
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Татарстан завершилась реконструкция трех участков федеральной трассы М-7 «Волга»

Открыто рабочее движение на последнем участке с 856-го км по 888-й километр и теперь вся трасса от Казани до Набережных Челнов соответствует первой технической категории.
На реконструкцию 31 км автомагистрали от столицы Татарстана до одного из промышленных центров республики потратили четыре года и 37 млрд рублей

Масштабные работы на двухполосной дороге второй технической категории в Пестречинском и Рыбно-Слободском районах республики начались в 2014 году. За четыре года дорожники обустроили здесь четыре полосы движения и увеличили пропускную способность участка до 40 тыс. автомобилей в сутки.

Три генподрядчика «Стройновация», «Каздорстрой» и «БСК-СПб» вели строительство двух дополнительных полос по направлению от Казани до Уфы. На пересечениях и примыканиях построили 12 съездов и 5 отнесенных левых поворотов, а встречные потоки разделили барьерным ограждением протяженностью около 27 км. Кроме того, на реконструированном участке дороги установили 5,3 км линий электроосвещения.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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