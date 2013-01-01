В Республике Татарстан запускают серийное производство гидрозащиты погружных электродвигателей



Новое оборудование для нефтедобычи успешно прошло опытно-промысловые испытания на скважинах нефтяной компании «Белкамнефть» и будет производиться на заводе «Алнас», который входит в группу компаний «Римера».

Гидрозащита погружных электродвигателей с динамическом лабиринтом создана специалистами Центра исследований и разработок ГК «Римера», автором технического решения стал начальник отдела разработки ЦИиР Алексей Трулев.

Конструкция модернизирована за счет установки динамического лабиринта с центробежным колесом в форме перевернутого колокола. Это позволяет более эффективно отделять свободный газ, воду и механические примеси от пластовой жидкости и сокращает длину устройства на 25-40%.

В отличие от гидрозащиты с гравитационным лабиринтом с новым оборудованием установка электроцентробежного насоса (УЭЦН) работает даже при выходе из строя торцевых уплотнений гидрозащиты.

По словам генерального директора ГК «Римера» Михаила Белова, холдинг ведет непрерывную разработку технических решений для добычи нефти на малодебитных месторождениях, а новая надежная гидрозащита с динамическим лабиринтом обеспечивает эффективную эксплуатацию УЭЦН на таких скважинах, снижает количество механических примесей в пластовой жидкости и повышает ресурс работы оборудования.

Ранее, в феврале 2019 года ГК «Римера» передала в серийное производство завода «Алнас» еще одну новую разработку — газостабилизирующий модуль для установки электроцентробежного насоса третьего габарита.

В настоящее время «Алнас» поставляет на рынки более 100 модификаций насосов, 50 модификаций двигателей, более 3 тыс. вариантов комплектации нефтепогружного оборудования.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ