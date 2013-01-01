В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»



На нефтеперерабатывающем заводе «Татнефти» в Нижнекамске созданы нефтеперерабатывающие мощности с самой большой в России глубиной переработки 99 процентов и освоено производство бензинов марок АИ-92, АИ-95, АИ-98, АИ-100 с наилучшими эксплуатационными и экологическими характеристиками.

Старт новому производству высококачественных бензинов, которые соответствуют стандарту «Евро 5», из Казани в режиме видеоконференции дали Президент РФ Владимир Путин и глава Татарстана Рустам Минниханов.

В создание этого производства на НПЗ «ТАНЕКО» инвестировано более 19 млрд рублей. Ежегодно здесь будут выпускать около 1,1 млн тонн автобензинов, а ежесуточно с завода будут отправлять 3 тысячи тонн – эшелон качественного топлива для российских автомобилистов.

По словам генерального директора «Татнефти» Наиля Маганова, появление на промышленной карте России высокотехнологического комплекса «ТАНЕКО» стало возможным благодаря принятым на федеральном уровне системным решениям по стимулированию отечественной нефтепереработки.

В целом в проект «ТАНЕКО» вложено порядка 363 миллиардов рублей. Комплекс перерабатывает ежегодно 9,3 миллиона тонн сырой нефти и выпускает 20 видов высококачественных нефтепродуктов, в том числе дизельное топливо Евро‑5, которое по цетановому числу является лучшим в России. Компоненты топлива, полученные на комплексе «ТАНЕКО» по современным технологиям гидрокрекинга, гидроочистки и изомеризации нафты, каталитического риформинга, блендируются на станции смешения бензинов. Рецептура автобензинов, подбираемая и контролируемая в он-лайн режиме, обеспечивает оптимальные эксплуатационные и экологические характеристики моторных топлив.

Сегодня на «ТАНЕКО» работает свыше 3,5 тысячи человек. Реализация проекта продолжается. На строительстве новых мощностей занято 5,5 тысячи человек. Ежемесячный объём строительно-монтажных работ на площадке достигает трёх миллиардов рублей.

В рамках стратегии «Татнефти» в 2019 году завершается строительство новых первичных установок нефтепереработки, ввод которых позволит практически удвоить объем переработки до 15 миллионов тонн в год. Кроме того, советом директоров компании принято решение о строительстве нефтегазохимических мощностей по выпуску ранее не производимых в России инженерных пластиков и другой нефтехимической продукции.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ