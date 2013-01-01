В Республике Татарстан открыли завод по производству клапанов корейской группы компаний Apollo



В создание нового предприятия в Альметьевске инвестировано 50 млн долларов США.

Завод общей площадью 2200 кв. метров, оснащен линиями по производству пневмоприводов, сборке регулирующих и отсечных клапанов, испытательным оборудованием.

Производственные мощности завода «Аполло-Т», позволяют сегодня производить до 7 тысяч единиц продукции в год. К 2021 году планируется увеличить производство до 15 тысяч единиц в год.

В сборке и проведении испытаний задействовано около 20 человек, в дальнейшем на предприятии будет работать более сотни человек.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ