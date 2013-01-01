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В Республике Татарстан открыли 44-ю ледовую арену

Мар 5
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Татарстан открыли 44-ю ледовую арену

Новый спорткомплекс построили всего за полгода – первый камень в основание этого объекта казанском поселке Юдино в августе прошлого года заложили глава региона Рустам Минниханов и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.
По словам мэра Казани Ильсура Метшина, ледовая арена в Юдино стала 14-й площадкой с искусственным льдом в столице Татарстана.

Спортивный объект предназначен для проведения тренировок профессиональных спортсменов и соревнований по хоккею с шайбой и фигурному катанию. На ледовой арене, которая будет работать круглый год, планируется организовать массовое катание на коньках для жителей поселка Юдино и близлежащих городских районов.

На торжественной церемонии открытия комплекса глава Республики Татарстан Рустам Минниханов отметил, что в регионе уделяется большое внимание развитию хоккея и фигурного катания, а в Юдино ведется последовательная работа по развитию инфраструктуры спортивных и социально-культурных объектов - в ближайшей перспективе планируется привести в порядок местный ДК Железнодорожников и Дом творчества, благоустроить общественные пространства.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



 
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