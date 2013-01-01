В Республике Саха представили проект якутской манги и другие разработки резидентов нового IT-парка



Первый Дальневосточный IT-парк открылся в Якутске буквально накануне нового года и на данный момент объединил 25 компаний.

Сегодня на новой площадке разместились как уже проявившие себя компании, так и начинающие игроки этого рынка. Они работают в самых разных сегментах - от игр и бизнес-приложений до разработки программ обучения в сфере дизайна и IT».

Так, представитель анимационной студии «RUM» Игорь Башарин представил посетившему IT-парк заместителю секретаря Общественной палаты России Александру Точенову свои планы издания якутской манги по мотивам олонхо. Ранее эта компания провела фестиваль Олонхо и презентацию первого сборника манги.

Технопарк располагает учебными классами, лабораториями, производственными помещениями, в которых резиденты могут изготавливать свои продукты высоких технологий. По словам руководителя парка Александра Дауркина, одной из главных функций является общение молодых специалистов между собой, обмен опытом и информацией, а в ближайшее время количество резидентов планируется довести до 50-ти.

Республика Саха(Якутия), Дальневосточный федеральный округ