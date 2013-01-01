В Республике Мордовия открыли два новых путепровода и мост через реку Инсар



В Саранске, столице Республики Мордовия, состоялось официальное открытие социально значимых дорожных объектов – двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе. Теперь единая магистраль соединила два крупных микрорайона с общей численностью населения более 200 тысяч человек, сократив расстояние на 24 километра. Суммарная тоимость капремонта трех аварийных объектов составила 600 млн рублей.

График производства работ, особенно при строительстве путепроводов, под которыми проходит железнодорожная магистраль Саранск – Нижний Новгород, удалось выстроить оптимально и завершить капитальный ремонт объектов в предельно короткие сроки. Новые мосты должны прослужить не менее 50 лет при условии их капитального ремонта через 20-25 лет. В этом году в республике запланирован объем дорожных работ в общей сложности на 6 млрд рублей. Будет построено 100 километров дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Республика Мордовия, Приволжский федеральный округ

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