В республике Марий Эл впервые построили речной причал на заводе стройматериалов



В Звениговском районе Республики Марий Эл компания «КНАУФ» завершила реконструкцию завода строительного гипса, включающую возведение грузового причала на Волге. Общий объем инвестиций составил 360 млн рублей, на предприятии создано 29 новых рабочих мест.

Благодаря современным технологиям завод готов выпускать 65 тысяч тонн гипсового вяжущего вещества и 70 тысяч тонн сухих гипсовых смесей в год. Особенность звениговского производства в его почти 100-процентной локализации. Цеха оснащены отечественным оборудованием, которое работает на местном сырье. Все производственные процессы максимально автоматизированы.

Впервые в России для нужд завода «КНАУФ» построен и причал на Волге. Его предназначение — «парковка» барж с сырьем, которое будет доставляться с расстояния свыше 100 км. За навигацию предполагается доставка примерно 6 тыс. тонн грузов. Такой объем достаточен для обеспечения завода сырьем в течение всего года.

По словам руководителя строительства завода Алесея Рябова, «проект не простой, с точки зрения соблюдения экологического законодательства, но он выгоден, так как перевозить грузы на воде дешевле, чем другими видами транспорта».

Республика Марий Эл, Приволжский федеральный округ