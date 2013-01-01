В Республике Коми введен в эксплуатацию самый северный в стране тепличный комплекс

Тепличный комплекс «Сосногорский», включающий 16 объектов на площади 11,9 га, будет полностью пущен в эксплуатацию во 2 квартале 2019 года. Реализуемый проект стоимостью порядка 3,5 млрд рублей направлен на увеличение производства экологически чистой овощной продукции во внесезонный период и предусматривает применение инновационного оснащения и передовых технологий.

Рассадное отделение автоматизировано высокотехнологичным оборудованием. Отдельная рабочая зона состоит из помещения для посева и камеры проращивания. Полная загрузка тепличного комплекса рассчитана на единовременное выращивание 130 тыс. саженцев огурцов и томатов.

Производство экологично, так как питательная среда для растений включает природные минеральные соли и натуральные компоненты . Система полива растений устроена по замкнутому циклу, позволяет очищать использованную воду и подавать ее обратно. Микроклимат контролируется за счет энергосберегающих технологий. Более 25% площади занимает система естественной вентиляции. Современная испарительно-охладительная система позволит исключить низкую влажность. Оптимальные условия роста растений создаются с помощью 32 тыс. светильников мощностью 600 Ватт. Используемая технология Ultra Clima позволяет обеспечить непрерывный процесс выращивания овощей круглый год.

Планируется, что уже в мае будет полностью завершено строительство всех корпусов комплекса, смонтировано и отлажено оборудование, после чего произойдет массовая высадка рассады. По словам главы регионального Минсельхоза Анатолия Князева, торжественное открытие «Сосногорского» планируется в августе, ко Дню Республики Коми, уже с первым урожаем.

Мощность «Сосногорского» — около 10 тыс. тонн готовой продукции в год, что позволит обеспечить потребность населения региона более чем на 30%. Предполагается, что половина продукции будет реализовываться в Коми, остальное планируется поставлять в северные регионы. В зависимости от спроса на продукцию, комплекс планируется в дальнейшем расширять. Цель всего проекта - к 2020 году обеспечить население Республики Коми экологически чистой овощной продукцией защищенного грунта (томаты и огурцы).

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ