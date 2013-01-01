В Республике Коми открылся крупнейший в регионе тепличный комплекс «Сосногорский»



В г. Сосногорске Республики Коми состоялось открытие тепличного комплекса «Сосногорский» общей площадью 12,6 га. На предприятии планируется создать не менее 250 новых рабочих мест. Стоимость комплекса, строительство которого велось в течение двух лет, составила 3,6 млрд рублей. Это самый крупный инвестиционный проект в Коми за последние 10 лет.

На предприятии применены инновационные системы оборудования и передовые технологии выращивания овощей Ultra Clima. Они позволяют в любое время года поддерживать нужный микроклимат, защищать от проникновения насекомых, экономить на отоплении.

Основные виды выращиваемой продукции — томаты и огурцы. Семена высаживаются в специальные рассадные «кубики». Затем запускается полив будущих саженцев по принципу «прилив-отлив». Установка нагнетает воду, которая равномерно распространяется по всей площади рассадного стола. Использованная жидкость очищается и возвращается в систему. Система испарительно-охладительного доувлажнения подаёт пар сверху, специальные «шторы» регулируют интенсивность солнечного света.

Уже в этом году планируется получить 3,5 тысячи тонн овощей. На проектные мощности комплекс выйдет к 2021 году и будет производить ежегодно 10 тысяч тонн овощей закрытого грунта.

Свежие овощи круглогодично планируется реализовывать на территории Коми и в соседних регионах — в Архангельской, Кировской, Вологодской областях.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ