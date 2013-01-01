В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар
Инвестиционный проект с объемом вложений около 5 млрд рублей в реконструкцию 34,5 км и строительство нового 11-километрового участка трассы реализован на принципах государственно-частного партнерства.
В октябре 2017 года завершили реконструкцию участка Малая Пера — Ираель протяженностью. Сегодня вели в эксплуатацию новый участок автодороги общего пользования регионального значения Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.
Автомобильная дорога «Малая Пера — Ираёль — Каджером» соединит Сыктывкар с населенными пунктами Печоры и обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение столицы Республики Коми с 11-ю муниципалитетами.
Группа компаний «Автобан» предоставляет на 11 лет гарантию качества «транспортной артерии».
Строительство автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар является стратегически важным для Коми и Ненецкого АО, который до сих пор был единственным в европейской части России регионом, отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы и начали строить трассу Сыктывкар — Нарьян-Мар, Протяженность автодороги от столицы Коми до столицы НАО составляет 1085 километров, в том числе в границах республики — 869 километров.
Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ
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