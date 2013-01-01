В Республике Коми открыли для движения 45 километров обновленной трассы Сыктывкар — Нарьян-Мар



Инвестиционный проект с объемом вложений около 5 млрд рублей в реконструкцию 34,5 км и строительство нового 11-километрового участка трассы реализован на принципах государственно-частного партнерства.

Концессионное соглашение было заключено в июле 2015 года с ООО «Дорожная концессия». Реализация проекта началась в 2016 году, работы были завершены с опережением графика на девять месяцев.

В октябре 2017 года завершили реконструкцию участка Малая Пера — Ираель протяженностью. Сегодня вели в эксплуатацию новый участок автодороги общего пользования регионального значения Сыктывкар-Ухта-Печора-Усинск-Нарьян-Мар.

Автомобильная дорога «Малая Пера — Ираёль — Каджером» соединит Сыктывкар с населенными пунктами Печоры и обеспечит круглогодичное устойчивое автомобильное сообщение столицы Республики Коми с 11-ю муниципалитетами.

Группа компаний «Автобан» предоставляет на 11 лет гарантию качества «транспортной артерии».

Строительство автодороги Сыктывкар — Ухта — Печора — Усинск — Нарьян-Мар является стратегически важным для Коми и Ненецкого АО, который до сих пор был единственным в европейской части России регионом, отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы и начали строить трассу Сыктывкар — Нарьян-Мар, Протяженность автодороги от столицы Коми до столицы НАО составляет 1085 километров, в том числе в границах республики — 869 километров.

Республика Коми, Северо-Западный федеральный округ