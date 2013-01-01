В Республике Карелия завершили строительство промышленного технопарка для сферы камнеобработки



В Петрозаводске (Республика Карелия) ввели в эксплуатацию промышленный технопарк «Южная Промзона». Строительство завершено в срок, согласно графику работ. Следующим этапом проекта будет монтаж оборудования. Новая производственная площадка создаст платформу для комплексного развития в сфере камнеобработки на всех стадиях развития. Общая стоимость проекта превышает 500 млн рублей.

Реализованный проект представляет собой инженерно подготовленные для сдачи в аренду субъектам малого и среднего бизнеса помещения, позволяющие оперативно организовать производственные площадки с размещением на них оборудования производственного назначения, работающим в сфере камнеобработки.

В настоящее время уже заключены предварительные соглашения с 7 потенциальными резидентами. Их работа будет координироваться управляющей компанией-инвестором (ООО «Акцепт), которая поможет оперативно решать все возникающие у предпринимателей проблемы, в том числе со сбытом продукции и получением мер господдержки.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ