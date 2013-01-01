В Республике Карелия построят селекционно-племенной центр рыбоводства



Планы строительства центра на базе Выгского рыбоводного завода были представлены на Международном форелевом форуме,который проходит в Петрозаводске на базе ПетрГУ.

На этом форуме специалисты из девяти стран будут обсуждать вопросы развития рыбоводческой отрасли, внедрения новых технологий и разработок российских и зарубежных учёных, подготовки кадров для рыбной промышленности.

Сегодня в Карелии производится 85-90 процентов всей российской товарной форели - около 28 тысяч тонн в год. С помощью нового селекционно-племенного центра планируется увеличить объемы производства и улучшить качество рыбы.

На открытии Международного форелевого форума заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил, что на строительство завода на реке Выг Маткожненского водохранилища планируется затратить более 900 млн рублей и большая часть этих денежных средств поступит из федерального бюджета. Создание селекционно-племенного центра рыбоводства в Республике Карелия включено в программу "Развитие рыбохозяйственного комплекса" в подпрограмму "Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса".

До 25 марта должна завершиться госэкспертиза проектно-сметной документации, затем будет открыто бюджетное финансирование. Строительство начнется уже в этом году, а завершить проект планируют к концу 2020-началу 2021 года.

Новое предприятие поможет решить проблему собственного производства живой икры для 56 рыбоводных хозяйств Республике Карелия, которые сегодня полностью зависят от поставок живой икры из-за рубежа.

Республика Карелия, Северо-Западный федеральный округ