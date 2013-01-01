В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс



Решение о строительстве нового здания вокзального павильона было принято ОАО «РЖД» в 2017 году, когда Абаканский железнодорожный вокзал получил статус резервного вокзала XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.

В строительство нового пассажирского павильона и береговой платформы на вокзале в Абакане было инвестировано около 560 млн рублей.

Новое и отремонтированное старое здания образовали единый вокзальный комплекс площадью почти 3 тыс. кв.м. В старом здании находятся кассовый зал и комнаты длительного отдыха, в новом павильоне расположены просторный зал ожидания на 107 мест, справочное бюро, медпункт, комната матери и ребенка, комнаты отдыха для маломобильных пассажиров.

На вокзале, который ежедневно принимает около 800 пассажиров, установлена «умная» система информирования, которая автоматически оповещает о прибытии и отправлении поездов. Установлены три новые зарядные станции для гаджетов и информационная колонна с жидкокристаллическими экранами, где будут транслироваться расписание движения поездов. Процедура входного контроля аналогична тем, что действуют сегодня в аэропортах На входе в павильон расположена зона досмотра, включающая металлодетекторы, стационарные рентгеновские установки конвейерного типа и датчики радиационного контроля. По всему периметру, а также внутри вокзального комплекса установлено более 60 цифровых видеокамер с высокоточным разрешением.

Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ