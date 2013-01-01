Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
19 ФЕВ, 23:07 МСК
USD (ЦБ)    66,2022
EUR (ЦБ)    74,8151

19 ФЕВ, 23:07 МСК
USD (ЦБ)    66,2022
EUR (ЦБ)    74,8151

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

Решение о строительстве нового здания вокзального павильона было принято ОАО «РЖД» в 2017 году, когда Абаканский железнодорожный вокзал получил статус резервного вокзала XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдёт в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года.
В строительство нового пассажирского павильона и береговой платформы на вокзале в Абакане было инвестировано около 560 млн рублей.

Новое и отремонтированное старое здания образовали единый вокзальный комплекс площадью почти 3 тыс. кв.м. В старом здании находятся кассовый зал и комнаты длительного отдыха, в новом павильоне расположены просторный зал ожидания на 107 мест, справочное бюро, медпункт, комната матери и ребенка, комнаты отдыха для маломобильных пассажиров.

На вокзале, который ежедневно принимает около 800 пассажиров, установлена «умная» система информирования, которая автоматически оповещает о прибытии и отправлении поездов. Установлены три новые зарядные станции для гаджетов и информационная колонна с жидкокристаллическими экранами, где будут транслироваться расписание движения поездов. Процедура входного контроля аналогична тем, что действуют сегодня в аэропортах На входе в павильон расположена зона досмотра, включающая металлодетекторы, стационарные рентгеновские установки конвейерного типа и датчики радиационного контроля. По всему периметру, а также внутри вокзального комплекса установлено более 60 цифровых видеокамер с высокоточным разрешением.

Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
19 Фев:
19 Фев:
19 Фев:
Центральный федеральный округ:
19 Фев:
19 Фев:
19 Фев:
РОССИЯ:
18 Фев:
18 Фев:
18 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 2

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Узнай, страна

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок

В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

В Кемеровской области запустили производство тканого материала из полипропилена для дорог

Новости СМИ

Новости дня

22:53 Лавров: США намерены расколоть Сирию Лавров: США намерены расколоть Сирию
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:42 Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА Дзагоев получил травму в товарищеском матче ЦСКА
21:57 Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года Налог для самозанятых могут распространить на все регионы с 2020 года
21:45 74% банков оказались не готовы к кибератакам 74% банков оказались не готовы к кибератакам
20:55 В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1» В Молдавию не пустили съемочные группы телеканалов НТВ и «Россия 1»
20:44 Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС Россия сняла ограничения на ввоз мяса птицы из 15 стран ЕС
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
20:00 Роскачество назвало лучшие российские вина Роскачество назвало лучшие российские вина

Узнай, страна!

22:57 В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс В Республике Хакасия открыли новый железнодорожный вокзальный комплекс
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
22:40 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2 В Воронежской области запустили второй энергоблок на Нововоронежской АЭС-2
21:18 Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок Во Владимирской области выпустили асинхронный двигатель для систем буровых установок
08:53 Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей Тамбовская область получит на поддержку малого бизнеса 256 миллионов рублей
18 ФЕВ, 09:57 Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий Вологодских производителей "соберут" в каталог по кооперации промышленных предприятий
14 ФЕВ, 16:18 Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии Елена Дыбова: Нужна выработка стратегии
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
13 ФЕВ, 08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter