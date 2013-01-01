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В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки

Мар 18
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Дагестан на строящемся заводе наладили выпуск 50 тонн гипса в сутки

Завод по производству гипса, гипсосодержащей продукции и строительных материалов возводит в промышленной зоне села Кафыр-Кумух Буйнакского района ООО "Матис" в рамках госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года.
Региональный инвестиционный проект реализуется в два этапа. На сегодняшний день закуплена часть оборудования, произведена реконструкция административного корпуса, смонтирована линия по производству гипса и сухих строительных смесей.

На уже созданных производственных площадках налажен выпуск 50 тонн в сутки гипса и 50 тонн сухих строительных смесей, а также 300 кв. м в сутки пазогребневых плит. После выхода на проектную мощность будет обеспечен объем производства 1,2 тысяч тонн в сутки. Это позволит обеспечить гипсосодержащей продукцией строительную отрасль Дагестана и других регионов СКФО.

По словам генерального директора ООО "Матис" Турпулали Майгаджиев, проектом планируется не только создание завода, но и разработка карьера по добыче гипсового сырья в Ботлихском районе республики.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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