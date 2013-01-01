В Республике Алтай открыли первую в регионе двухуровневую развязку участка федеральной автодороги



В Майминском районе Республики Алтай после реконструкции ввели в эксплуатацию участок федеральной автодороги Р-256 «Чуйский тракт» с двухуровневой развязкой, которая поможет разгрузить участок дороги перед въездом в республику и напрямую ведет от Горно-Алтайска к аэропорту. Стоимость объекта составила более 733 млн рублей.

Кроме возведения двухуровневой развязки с 77-метровым путепроводом, проект включил строительство новой четырехполосной дороги. Для повышения безопасности и комфортности движения на участке протяженностью 2,7 км встречные потоки разделили барьерным ограждением, установили электроосвещение, смонтировали шумозащитные экраны. Верхний слой покрытия выполнен из современного износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона.

По словам врио главы региона Олега Хорохордина, «Чуйский тракт - главная транспортная артерия Республики Алтай по турпотоку и по грузопотоку, в том числе в Монголию и Китай».

Республика Алтай, Уральский федеральный округ