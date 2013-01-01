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В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка

Апр 16
Москва Центральный федеральный округ
В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка

В Республике Алтай на территории Майминского района стартовало строительство первого в регионе экспортно-ориентированного агропромышленного парка. Проект предусматривает создание предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья с последующей реализацией. Строительство первого этапа агрокомплекса планируется завершить до конца 2020 года.
На сегодняшний день на строительной площадке завершены земляные и фундаментные работы, ведется монтаж металлоконструкций. В текущем году запланировано запустить цех по изготовлению, розливу напитков, расфасовке меда, переработке ядра кедрового ореха и сопутствующих продуктов, и другой аналогичной продукции.

Создание агропарка позволит создать условия для хранения, переработки и реализации сельхозпродукции на территории республики, а также создать дополнительные рабочие места.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ



 
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