В Республике Алтай началось строительство первого в регионе агропромышленного парка



В Республике Алтай на территории Майминского района стартовало строительство первого в регионе экспортно-ориентированного агропромышленного парка. Проект предусматривает создание предприятия по переработке местного сельскохозяйственного сырья с последующей реализацией. Строительство первого этапа агрокомплекса планируется завершить до конца 2020 года.

На сегодняшний день на строительной площадке завершены земляные и фундаментные работы, ведется монтаж металлоконструкций. В текущем году запланировано запустить цех по изготовлению, розливу напитков, расфасовке меда, переработке ядра кедрового ореха и сопутствующих продуктов, и другой аналогичной продукции.

Создание агропарка позволит создать условия для хранения, переработки и реализации сельхозпродукции на территории республики, а также создать дополнительные рабочие места.

Республика Алтай, Сибирский федеральный округ