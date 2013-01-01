В Республике Адыгея запустили производство сухой деминерализованной молочной сыворотки



В создание нового цеха на базе молзавода «Новый» инвестировано около 250 млн рублей.

На новом производстве создано 30 рабочих мест и ежесуточно перерабатывается 200 тонн сырой сыворотки. В качестве сырья используется не только сыворотка, образовавшаяся в процессе переработки молока на заводе «Новый», но и сыворотка других предприятий молочной отрасли Адыгеи и соседнего Краснодарского края.

Таким образом не только повышается эффективность производства, но улучшается экологическая обстановка, поскольку отпадает необходимость в утилизации отходов переработки молока.

Ранее в Адыгее сухую деминерализованную молочную сыворотку выпускал только Гиагинский молочный комбинат. С открытием нового цеха вдвое увеличилось производство сухой сыворотки, которая применяется для производства кондитерских изделий и кормов для животных.

За 2018 год за счет масштабной реконструкции мощности молзаводов Адыгеи увеличены на 37 процентов.

Республика Адыгея, Южный федеральный округ