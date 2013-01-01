В Республике Бурятия стартовало строительство Хоринской СЭС мощностью 15 мегаватт



Это уже вторая солнечная электростанция в сибирском регионе, которая создается в рамках соглашения с группой компаний «Хевел» по развитию альтернативной энергетики

Сваебойную машину на площадке, отведенной под строительство электростанции, 2 июля запустили глава Бурятии Алексей Цыденов и директор по реализации проектов ООО «Хевел» Мстислав Арапов.

«У нас с группой компаний «Хевел» есть первый удачный опыт по запуску в 2017 году солнечной электростанции на 10 МВт в Бичурском районе. Вот сейчас уже второй проект - Хоринская СЭС на 15 МВт стоимостью 1,5 млрд руб. Мы продолжим эту работу - в республике планируется построить еще несколько солнечных электростанций, отбор площадок завершим до конца этого года», - подчеркнул Алексей Цыденов.

Мстислав Арапов в свою очередь отметил, что Бурятия - один из самых перспективных регионов России по развитию солнечной энергетики. Здесь подходящий климат, зимние температуры, увеличивающие эффективность работы модуля, а также развита сетевая инфраструктура и имеются большие площади свободной земли для строительства солнечных электростанций.

Завершить строительство Хоринской СЭС и ввести ее в эксплуатацию планируется к ноябрю 2019 года.

«Начало поставки электроэнергии на оптовый рынок электроэнергии и мощности в рамках Единой энергетической системы России планируется на декабрь 2019 года. Прогнозная годовая выработка электроэнергии Хоринской СЭС составляет более 20 ГВт*ч, что обеспечит ежегодно снижение объёма выбросов углекислого газа на 10,5 тысяч тонн», - отметил генеральный директор группы компаний «Хевел» Игорь Шахрай.

По данным властей региона, сегодня рассматривается возможность строительства автономных гибридных энергоустановок (АГЭУ) для развития сельского хозяйства и повышения качества жизни населения в удаленных районах Республики Бурятия.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ