В регионах Поволжья ряд предприятий полностью переориентировали на выпуск защитных средств



Для устранения дефицита средств индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса в Приволжском федеральном округе несколько компаний в кратчайшие сроки переориентировали свое производство. В Саратовской области это — ООО «ПирроГрупп», специализирующееся на выпуске термоизоляционных материалов, в Татарстане — одна из крупнейших российских нефтяных компаний ПАО «Татнефть», а в Пензенской области — производитель спортивной одежды компания N1SportLab.

Саратовское предприятие термоизоляционных материалов перепрофилировало свою деятельность, организовав пошив многоразовых масок и медицинских халатов. В начале недели получен сертификат соответствия на выпускаемую продукцию, а к концу текущей недели саратовские маски поступят в торговые сети. Предприятие планирует выйти на производство 30 тыс. масок в смену.

В Татарстане на производственных площадках «Татнефти» запустили производство защитной одежды для медиков и соцработников. В противоинфекционный комплект для медперсонала входят куртка, брюки, халат, фартук, нарукавники, шапка и бахилы из специальных многослойных нетканых материалов разной плотности с антибактерицидной защитой.

Суммарная производительность костюмов составляет 600 единиц в сутки. Кроме защитных комплектов, на предприятиях компании налажен выпуск медицинских масок, а также антисептиков. Всю продукцию «Татнефть» передаст медицинским и социальным службам Татарстана.

Производитель спортодежды в Пензе полностью переориентировался на пошив защитных повязок. В настоящее время в цехах установлены кварцевые лампы, которые включают на время перерывов каждые 2 часа. Рабочие места расположены на расстоянии 2 метров друг от друга.

На производстве трудится только часть сотрудников, остальные переведены на домашний режим, но тоже участвуют в процессе: им было доставлено необходимое оборудование. В сутки планируется производить и отправлять в региональные торговые сети порядка 10 тыс. изделий.

Саратовская область, Республика Татарстан, Пензенская область. Приволжский федеральный округ