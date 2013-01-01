В регионах дали инвесторам почву под ногами, проложили дороги под землей и на земле



На этой неделе несколько субъектов федерации многое сделали впервые в России в разных отраслях экономики.

В стране созданы новые импортозамещающие производства.

В Московской области открыли первый отечественный завод по производству домов на колесах «Улитка», в Нижегородской области - первое в России производство диметилового эфира высокой чистоты, необходимого для выпуска бытовых и строительных аэрозолей, а в Татарстане впервые в России и в Европе запустили на городских улицах беспилотное такси.

В России появились новые хорошие дороги.

В Тверской области сдали в эксплуатацию мост и дорогу к ОЭЗ «Завидово» в туристско-рекреационном кластере, в Новой Москве открыли движение по дублеру МКАДа, в Подмосковье – новый участок на автотрассе М11. В Московском метрополитене в один день открыли сразу семь новых станций на Солнцевской линии, а в Казани – последнюю станцию на достроенной центральной линии метро.

Эти проекты реализованы с участием государства. А многие частные инвесторы предпочли сами работать на земле, вкладываясь в развитие АПК.

На Сахалине компания «Невельский АгроСнаб» построила крупный тепличный комплекс, чтобы обеспечить жителей местными овощами. В Самарской области открыли крупный маслоэкстракционный завод «Русагро» и начали выпускать инновационную сельхозтехнику, а компания «Мираторг» заключила соглашение о строительстве маслоэкстрационного завода в Орловской области.

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