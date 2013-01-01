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В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Фев 21
Омская область Сибирский федеральный округ
В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Выставки состоятся с 29 по 31 мая 2019 года в областном Конгресс-холле в рамках X регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой успех»
Выставки состоятся с 29 по 31 мая 2019 года в областном Конгресс-холле в рамках X регионального форума предпринимательства «Свое дело – твой успех», приуроченного ко Дню российского предпринимательства.

Цель выставок – стимулирование деятельности товаропроизводителей, расширение ассортимента товаров и услуг, повышение качества и конкурентоспособности продукции, выпускаемой организациями города Омска, а также представление новейших изобретений, инновационных технологий, идей и проектов.

В рамках организации выставок предусмотрена деловая программа мероприятий, включающая проведение семинаров, «круглых столов», бизнес-тренингов, дискуссионных площадок по актуальным вопросам предпринимательской деятельности, внедрения инноваций.

Организаторами мероприятий выступают Администрация города Омска совместно с Казенным учреждением города Омска «Центр поддержки предпринимательства».

Заявки на участие принимаются с 19 февраля до 30 апреля 2019 года по адресу: г. Омск, ул. Степная, д. 73 (КУ г. Омска «Центр поддержки предпринимательства»).

Дополнительную информацию о выставках можно получить по телефонам: +7(3812)729-724, 729-723.



 
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