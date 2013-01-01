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В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

Сен 25
Омская область Сибирский федеральный округ
В рамках «Федерального десанта» прошло обсуждение инвестиционного климата регионов Сибири

19-20 сентября в областном Конгресс-холле прошла выездная стратегическая сессия федеральных органов исполнительной власти в Сибирском федеральном округе с участием представителей региональных органов власти.
«Федеральный десант» состоял из представителей Минэкономразвития РФ, Минстроя РФ, Минэнерго РФ, Росреестра, Аппарата Правительства РФ и Агентства стратегических инициатив.

На стратегической сессии были рассмотрены ключевые вопросы формирования благоприятного инвестиционного климата в Сибири и повышения инвестиционной привлекательности, а также результаты национального рейтинга в субъектах РФ.

Работа сессии проходила по восьми секциям, на каждой из которых рассматривались узкоспециализированные вопросы. Секция, посвященная деятельности специализированной организации по привлечению инвестиций в регион, проходила под руководством генерального директора Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна. По результатам работы секции представителями Минэкономразвития РФ была отмечена высокая важность деятельности специализированных организаций в регионах СФО, а также принято решение о разработке единого интегрального показателя эффективности деятельности данных структур.

Кроме того, участники секции отметили крайне высокую сложность привлечения инвестиций в Сибирь в силу наличия региональных специфик, а также озвучили необходимость обмена опытом работы спецорганизаций по привлечению инвесторов. Участники секции также предложили представителям Минэкономразвития РФ организовать обучение специалистов региональных агентств по привлечению инвестиций в целях повышения эффективности их работы и уровня компетенций.

Работа «Федерального десанта» 20 сентября была посвящена обсуждению механизма реализации мероприятий по трансформации делового климата в рамках поручения Президента РФ В.В. Путина о повышении места экономики России в рейтинге благоприятности условий ведения бизнеса (DoingBusiness).

Мероприятия по трансформации делового климата будут затрагивать практически все сферы деятельности. В настоящее время в Минэкономразвития поступило уже более 600 инициатив от регионов, в том числе от Омской области, большая часть которых будет рассмотрена в октябре 2018 года, второе обсуждение будет проведено в конце января – начале февраля 2019 года.

В целях формирования второго блока инициатив Минэкономразвития предложило активизировать работу регионов с бизнес-сообществами, совместно проработать вопросы, связанные с проблемами ведения бизнеса (в том числе в сфере инвестиций), разработать предложения по улучшению бизнес-климата.



 
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