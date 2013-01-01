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ИЗМИР

В рамках деловой программы Коренской ярмарки подписано 15 новых договоров и соглашений

Июн 14
Курская область Центральный федеральный округ
В рамках деловой программы Коренской ярмарки подписано 15 новых договоров и соглашений

Доброй традицией стало проводить в день официального открытия ярмарки встречу губернатора Александра Михайлова с главами зарубежных делегаций. Она прошла в формате круглого стола в Белой гостиной монастыря. Как показал опыт, наши гости активно пользуются возможностью донести до первого руководителя области свои намерения по расширению или же установлению взаимовыгодного сотрудничества, поделиться впечатлениями о СЭФ и ярмарке.
Среди выступающих в этот раз были министр связи и информатизации Белоруссии Сергей Попков, послы Молдовы и Румынии в РФ Андрей Негуца и Василе Соаре, глава района Шпрее-Нейсе, президент Еврорегиона Шпрее-Нейсе-Бобер Харальд Альтекрюгер, первый секретарь посольства Республики Казахстан в РФ Аскар Адамтаев, заместитель руководителя администрации Президента Республики Абхазия Адгур Лушба и представитель посольства Словакии в РФ Марек Гарбарчек.

Встреча завершилась подписанием 15 новых документов. Среди них: соглашение между администрацией Курской области и Гродненским облисполкомом о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве; соглашение о сотрудничестве между Союзом «Курская торгово-промышленная палата» (Российская Федерация) и Торгово-промышленной палатой города Котбуса (Федеративная Республика Германия), представляющей интересы Союза бранденбургских торгово-промышленных палат; протоколы об установлении побратимских связей между Хомутовским районом Курской области (Российская Федерация) и г. Белоозерск Березовского района Брестской области (Республика Беларусь) и между Солнцевским районом Курской области (Российская Федерация) и Хотимским районом Могилевской области (Республика Беларусь); протокол на 2018 год к действующему соглашению между администрацией Курской области и ООО «ИКС 5 Ритейл Групп» на 2017-2020 годы; протокол о намерениях сотрудничества между Администрацией города Курска (Российская Федерация) и фармацевтической компанией «ZEE Laboratories Ltd.» (Республика Индия) и другие.



 
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