В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы
В администрации региона губернатор Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов подписали инвестиционное соглашение о строительстве в Пскове торгового центра площадью 13 тыс кв. метров.
По договоренности с областными властями инвестор взял на себя обязательства продавать в торговом центре товары местных производителей строительных материалов, а также построить в городе объекты социальной инфраструктуры.
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал максимальное содействие реализации проекта, имеющего большое значение для региона как по масштабу инвестиций, так и по количеству создаваемых рабочих мест.
Строительство торгового центра в Пскове, под который уже выделен земельный участок, планируется начать в 2019 года, ввести объект в эксплуатацию — в 2020 году.
Международная компания-ритейлер Леруа Мерлен насчитывает325 магазинов во всем мире, в том числе более 70-ти гипермаркетов в России.
Псковская область, Северо-Западный федеральный округ
|26 Окт:
|26 Окт:
|26 Окт:
|29 Окт:
|26 Окт:
|26 Окт:
|26 Окт:
|25 Окт:
|25 Окт: