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В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы

Окт 29
Москва Центральный федеральный округ
В Псковскую область заходит «Леруа Мерлен» чтобы продавать местные стройматериалы

В администрации региона губернатор Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов подписали инвестиционное соглашение о строительстве в Пскове торгового центра площадью 13 тыс кв. метров.
Инвестиции в строительство гипермаркета товаров для строительства, отделки и обустройства составят 800 млн рублей. Здесь будет создано 170 рабочих мест.

По договоренности с областными властями инвестор взял на себя обязательства продавать в торговом центре товары местных производителей строительных материалов, а также построить в городе объекты социальной инфраструктуры.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников пообещал максимальное содействие реализации проекта, имеющего большое значение для региона как по масштабу инвестиций, так и по количеству создаваемых рабочих мест.

Строительство торгового центра в Пскове, под который уже выделен земельный участок, планируется начать в 2019 года, ввести объект в эксплуатацию — в 2020 году.

Международная компания-ритейлер Леруа Мерлен насчитывает325 магазинов во всем мире, в том числе более 70-ти гипермаркетов в России.

Псковская область, Северо-Западный федеральный округ



 
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