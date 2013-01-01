В Псковской области стартует строительство нового воздухоразделительного завода



Администрация Псковской области 6 июня в ходе Петербургского МЭФ заключила соглашение с компанией «Елме Мессер Рус», ставшей резидентом особой экономической зоны «Моглино», о строительстве нового воздухоразделительного завода по производству сжиженных газов. Объем инвестиций, которые компания вложит в запуск предприятия, составит 2 млрд рублей. С учетом смежных производств здесь появится 55 рабочих мест.

Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» поддержал проект «Елме Мессер Рус» - дочернего предприятия прибалтийской газовой компании «Elme Messer Gaas» - по созданию завода для импортозамещающего производства сжиженного кислорода, азота и аргона. Предприятие в «Моглино» станет крупнейшим среди подобных заводов в Северо-Западном федеральном округе.

По словам губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, это будет высокотехнологичное производство медицинских, промышленных и пищевых газов, отвечающее всем необходимым требованиям. «Значительная часть продукции будет направляться на экспорт, поэтому запуск производства также способствует развитию международных отношений с нашими ближайшими соседями», — отметил глава региона.

Ежегодно завод будет производить 90 тысяч тонн продукции, которую планируют поставлять в регионы России, в Белоруссию и страны Евросоюза. Поставки будут осуществляться новыми современными автоцистернами, оборудованных по последнему слову техники. В настоящее время проводится проектирование предприятия. Проект планируется реализовать в течение двух лет.

Псковская область, Северо-Западный федеральный округ