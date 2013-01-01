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В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

Дек 10
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае завершили строительство универсальной самоходной баржи «Камчатка-1»

На Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе впервые реализован проект полного цикла проектирования и постройке судна в соответствии с требованиями Российского морского регистра судоходства.
Ливадийский ремонтно-судостроительный завод, который входит в группу компаний «Доброфлот», выполняет государственный оборонный заказ, ремонтирует рыболовецкий флот и активно развивает судостроение.

Самоходная баржа «Камчатка-1» с аппарелью предназначена для перевозки 25 пассажиров, 40 тонн грузов, например, одного грузового автомобиля КАМАЗ. Длина судна – 25,8 метра, ширина – 6 метров, осадка 1,2 метра. Развивает скорость до десяти узлов.

По данным департамента промышленности Приморского края, заводские испытания баржи, построенной по заказу Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края, завершились успешно и судно полностью готово к выходу в море.

Специалисты отмечают, что эта баржа может использоваться не только для перевозки грузов, но и для водолазных работ при установке контейнерных модулей, в качестве противопожарного судна, для гидрографических работ, буксирных операций, а также при локализации разливов нефти.

«Камчатка-1»будет обеспечивать бесперебойное сообщение населенных пунктов Таежный и Лазо Мильковского района Камчатского края, работать в режиме паромной переправы и рейдовой загрузки на необорудованный берег.

Аналогичное судно проекта «Славянка» "Камчатка-2" грузоподъемностью до 40 тонн спущено на воду на Славянском судоремонтном заводе в Приморье.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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