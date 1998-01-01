В Приморском крае запустили импортозамещающее производство опалубки



В проект, реализованный в рамках соглашения с АО «Корпорация развития Дальнего Востока», компания СП «РосКор» инвестировала более 35 млн рублей, создав первое в регионе производство этого вида строительного оборудования.

Новый завод, построенный в городе Артем резидентом Свободного порта Владивосток, способен выпускать до 180 тысяч квадратных метров продукции в год.

Мелкощитовые опалубочные конструкции представляют собой универсальные комплекты из легких разборных элементов. Благодаря минимальному весу и многофункциональности, они востребованы как в крупном, так и в индивидуальном строительстве. Помимо быстрого монтажа преимуществом технологии считается долговечность и многократность использования профилей, щитов и крепежей.

Директор компании СП «РосКор» Андрей Аргутян отметил, что на Дальнем Востоке, где сегодня ведется активное строительство жилой и коммерческой недвижимости, объектов инфраструктуры, до сих пор не было собственного производства опалубочного оборудования.

Проект ООО СП «РосКор» реализуется совместно с южно-корейской компанией HANJU Euro Form. Так что помимо выхода на рынки Дальнего Востока и Сибири компания планирует экспорт своей продукции в Китай и Южную Корею.

Первые партии произведенной в Артеме опалубки уже поступили в Новосибирск и на Сахалин для применения в крупном проекте строительства жилья.

На сегодняшний день резиденты свободного порта Владивосток по соглашениям с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» уже инвестировали в экономику региона более 47,2 млрд рублей, создав 5804 рабочих места.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ