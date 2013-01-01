В Приморском крае запустили единственное на Дальнем Востоке производство полимерных гофротруб



В г. Артеме Приморского края предприятие ООО «Пластпродукт» впервые на Дальнем Востоке запустило линию по производству полимерных гофрированных труб. Проект предусматривает трудоустройство 20 местных жителей.

На производственной линии, оборудование для которой изготовили по индивидуальному заказу в Китае, в сутки будут выпускать до 35 тонн гофрированных труб с двойной стенкой диаметром от 110 до 400 мм.

«Этого хватит, чтобы обеспечить потребность в гофоротрубах крупнейших предприятий всего Дальнего Востока. Уже сейчас мы обеспечены заказами на полгода вперед», - отметил директор ООО «Пластпродукт» Анатолий Глущук.

Предприятие приступило к опытному выпуску промышленных партий продукции. Планируется выйти на полную мощность до конца ноября.

Полимерные гофрированные трубы дешевле и удобнее бетонных, стальных или чугунных. Их используют при строительстве систем канализации, мелиорации сельскохозяйственных земель, в промышленном строительстве и других сферах.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ