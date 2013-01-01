В Приморском крае заложили новый ледокольный паром для Камчатки
Июл 9
В г. Находка (Приморский край) на Ливадийском судоремонтном заводе (СРЗ) торжественно заложили первую секцию (киль) ледокольного парома по заказу министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края.
Судно длинной 33 метра и шириной около 10 метров рассчитано на 50 пассажиров и 10 легковых автомобилей или 3 грузовых автомобиля. Его ледокольный класс (Arc4) позволяет ходить в разрежённых льдах при их толщине до 0,6 метра в зимнее-весеннюю навигацию и до 0,8 метра - в летнее-осеннюю.
«Это будет компактное, но серьезно оснащенное грузо-пассажирское судно, более современное и насыщенное технически, чем прежние паромы. Оно будет работать во льдах толщиной до 0,8 м, что диктует огромное количество дополнительных требований», — отметил начальник судостроительного производства Ливадийского СРЗ Евгений Зырянов.
Проект ледокольного парома разработан Санкт-Петербургской компанией «Форсс Технологии». Судно планируют сдать в эксплуатацию во второй половине 2020 года.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
9 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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