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В Приморском крае ввели в эксплуатацию новый хладокомбинат

Июл 15
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае ввели в эксплуатацию новый хладокомбинат

В городе Артёме Приморского края построили и ввели в эксплуатацию ООО «Хладокомбинат «Пригородный». В проект инвестировано около 450 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 510 млн рублей. На предприятии создано 70 рабочих мест.
На данный момент реализованы первые два этапа проекта: построены холодильный склад со вспомогательными помещениями площадью 5,5 тыс. кв. метров и сухой склад площадью более 2,1 тыс. кв. метров, а также офисное здание.

На третьем этапе, реализация которого начнется в сентябре текущего года, будет построен ещё один холодильный склад. В результате общая площадь холодильных складов составит 6 тыс. кв. метров, рассчитанная на единовременное хранение 4 тыс. тонн замороженных продуктов питания.

В настоящее время на хладокомбинате хранится 2 тысячи тонн различных полуфабрикатов, мороженого, морепродуктов и др. Основными потребителями услуг хладокомбината являются торговые компании региона, продающие замороженные и охлажденные продукты.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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