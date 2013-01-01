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В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей

Апр 2
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае впервые в регионе запустили производство гофротары за 2,4 млн рублей

В городе Уссурийске Приморского края компания «Приморский гофрокомбинат», резидент Свободного порта Владивосток (СПВ), запустила производство гофрокартона и гофротары. До сегодняшнего дня подобную продукцию в регионе не выпускали. Инвестор вложил в проект 2,4 млн рублей и создал 33 рабочих места.
Для оснащения комбината закуплено оборудование для производства микрогофрированного картона, не выпускаемого ни одним предприятием на Дальнем Востоке. Рост спроса на гофротару связан с развитием в регионе пищевой промышленности и усилением экологических требований.

Основными клиентами предприятия являются организации, производящие товары народного потребления, включая продукты питания.

Сырьем для производства служат целлюлозный и макулатурный картон и бумага. Используются краски и клеи, сертифицированные для пищевой продукции. После использования упаковка подлежит стопроцентной вторичной переработке.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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