В Приморском крае впервые на Дальнем Востоке освоили производство корабельной мебели



В г. Владивостоке Приморского края АО «Центр судоремонта «Дальзавод» создает участок изготовления судовой мебели. Деревообрабатывающий цех уже приступил к созданию первых образцов. Ранее в ДФО не было предприятий, выпускающих корабельную мебель. Номенклатура изделий и производственные мощности нового участка позволяют предприятию закрыть потребность в судовой мебели не только Тихоокеанского флота, но и всех заказов ССК «Звезда», став единственным исполнителем этих работ.

Для нового производства установлено специальное оборудование. В состав цеха включены специалисты-дизайнеры, что позволит заводу не только изготавливать мебель по готовым чертежам, но и разрабатывать ее «с нуля».

Благодаря новому оборудованию, «Дальзавод» сможет расширить свои компетенции и изготавливать любую мебель (за исключением металлической), а также увеличить скорость и качество выполняемых работ.

Материалы, из которого изготавливается судовая мебель, отличаются устойчивостью к коррозии, влагостойкостью, пожаробезопасностью и отсутствием токсичных компонентов.

«Дальзавод» планирует производить мебель для широкого круга заказчиков. В числе конкурентных преимуществ — простота транспортировки и сборки мебели, расположение цеха в непосредственной близости от основных потенциальных потребителей.

В перспективе на базе производства корабельной мебели возможна организация производства мебели для населения. Судовая мебель востребована предприятиями судостроительной и судоремонтной отрасли в связи с активизацией этой деятельности в регионе.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ