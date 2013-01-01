Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ФЕВ, 22:31 МСК
USD (ЦБ)    65,2582
EUR (ЦБ)    74,0876

25 ФЕВ, 22:31 МСК
USD (ЦБ)    65,2582
EUR (ЦБ)    74,0876

В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"

Фев 25
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"

Резидент этой территории опережающего развития - южнокорейская LS Networks – вложит 600 млн рублей в создание этого гостиничного комплекса в рамках соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).
По данным пресс-службы Минвостокразвития РФ, гостиница будет состоять из 152 номеров, рассчитанных на размещение 211 гостей, гостевых домов, а также двух ресторанов, баров, SPA, конференц-залов.

« КРДВ помогла нам в быстром получении земельного участка. Кроме того, статус резидента ТОР позволит нам пользоваться налоговыми льготами, а также даст возможность привлекать иностранных рабочих без квоты", - отметила гендиректор компании "Отель Прайд" Антон Левман.

Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Здесь будет создание 87 рабочих мест.

В Приморье созданы четыре территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". Сейчас деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. В целом компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Фев:
25 Фев:
25 Фев:
Центральный федеральный округ:
25 Фев:
22 Фев:
22 Фев:
РОССИЯ:
25 Фев:
25 Фев:
22 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить

«Социальное послание». Кто выиграет от обещаний Путина и что можно получить
Экономика 2

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией

Природная агрессивность. Как справиться с разрушающей нас энергией
Бизнес и психология

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию

«Людей не обманешь». О чем Путин говорил в послании Федеральному собранию
Политика 3

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь

Нет ничего проще? Как внести изменения в собственную жизнь
Бизнес и психология 1

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 3

Узнай, страна

В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"

В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР

В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике

В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике

В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии

В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии

В Ростовской области открыли производство изделий из полимерных композитных материалов

В Ростовской области открыли производство изделий из полимерных композитных материалов

Новости СМИ

Новости дня

22:15 Ученые: кошка копирует невротичность своего хозяина Ученые: кошка копирует невротичность своего хозяина
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
21:57 Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро Пенс пригрозил изоляцией странам, поддерживающим Мадуро
21:51 В аппарате правительства появился департамент регуляторной политики В аппарате правительства появился департамент регуляторной политики
20:58 Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте Проекту первого атомного ледокола «Лидер» дадут старт в марте
20:50 Путин встретился с министром промышленности и торговли Путин встретился с министром промышленности и торговли
20:28 Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов Росфинмониторинг подсчитал сумму арестованных в России активов
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19:58 В Москве таксист списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей за поездку В Москве таксист списал с карты пассажирки 60 тысяч рублей за поездку

Узнай, страна!

19:21 В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень" В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР "Большой камень"
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
18:45 В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике В Ярославской области запустили в производство снегоходов нового поколения для работы в Арктике
18:29 В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии В Приморском крае готовятся экспортировать мед на потребительский рынок Японии
15:15 В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ В ТПП РФ состоялась рабочая встреча по подготовке к 70-му конгрессу ФИАБСИ
09:43 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018 ОРВ в Удмуртии: итоги 2018
22 ФЕВ, 08:48 Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте Тамбовская область переходит на безналичную оплату проезда в пассажирском транспорте
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
21 ФЕВ, 14:28 В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года» В рамках форума «Свое дело – твой успех» состоятся выставки «Омская марка» и «Инновации года»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter