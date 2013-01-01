В Приморском крае стартовало строительство четврехзвездочного отеля в ТОР



Резидент этой территории опережающего развития - южнокорейская LS Networks – вложит 600 млн рублей в создание этого гостиничного комплекса в рамках соглашения с АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ).

По данным пресс-службы Минвостокразвития РФ, гостиница будет состоять из 152 номеров, рассчитанных на размещение 211 гостей, гостевых домов, а также двух ресторанов, баров, SPA, конференц-залов.

« КРДВ помогла нам в быстром получении земельного участка. Кроме того, статус резидента ТОР позволит нам пользоваться налоговыми льготами, а также даст возможность привлекать иностранных рабочих без квоты", - отметила гендиректор компании "Отель Прайд" Антон Левман.

Ввод гостиницы в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2020 года. Здесь будет создание 87 рабочих мест.

В Приморье созданы четыре территории опережающего развития "Надеждинская", "Михайловский", "Большой Камень" и "Нефтехимический". Сейчас деятельность в качестве резидентов ТОР в крае осуществляют около 70 компаний. Общий объем планируемых инвестиций превышает 900 млрд рублей. В целом компании намерены трудоустроить более 18 тыс. человек.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ