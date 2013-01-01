Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
10 ЯНВ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

10 ЯНВ, 14:26 МСК
USD (ЦБ)    66,8605
EUR (ЦБ)    77,2105

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

Янв 10
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

Гастрономический праздник, организованный НКО «Тихоокеанский туристический союз» в течение десяти дней будет проводиться в трех десятках предприятий общепита Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема.
Рестораны и кафе четырех городов будут предлагать посетителям блюда из корюшки по специальной промоцене, шеф-повара представят свои авторские блюда. Жителям и гостям края продемонстрируют разные способы приготовления и подачи популярного приморского рыбного деликатеса. Вторая часть фестиваля зимней рыбы пройдет в Приморье в феврале и будет посвящена наваге.

Фестиваль зимней рыбы вошел в список 200 лучших событийных проектов страны и был удостоен статуса «Национальное событие 2019». Изначально входит в программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Этот проект реализуется с целью сделать Приморье гастрономической территорией, жители которой предпочитают местные продукты и блюда, а уникальная кухня привлекает туристов из разных регионов России и зарубежных стран. В рамках программы в крае ежегодно проводятся фестивали мидий, гребешка, тайги, краба и другие. В результате в прошлом году Приморский край вошел в тройку самых привлекательных российских регионов для гастрономического туризма.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
10 Янв:
9 Янв:
9 Янв:
Центральный федеральный округ:
9 Янв:
9 Янв:
28 Дек:
РОССИЯ:
10 Янв:
9 Янв:
9 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?

Обвал на фондовых рынках США: коррекция или пролог нового мирового кризиса?
Экономика

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?

Итоги 2018 года: от переизбрания Путина до пенсионной реформы. Куда идет Россия?
События и факты 5

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас

Цены вверх: что подорожает в 2019 году и чем запасаться прямо сейчас
События и факты 2

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен

«Люди в лодке». Как преодолеть мировой миграционный кризис, не воздвигая стен
Политика 1

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики

Выборы 2019 года, которые будут иметь значение для мировой политики
Политика 3

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна

В какой космос летит «Роскосмос» и зачем России Луна
Наука и технологии 4

Узнай, страна

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования

Новости СМИ

Новости дня

14:20 Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду Тушинский потоп: тоннель на Волоколамке уходит под воду
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:38 Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома Российским школьникам хотят запретить приносить еду из дома
13:02 Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии Власти увеличили возрастную надбавку к пенсии
12:34 Развод: глава Amazon изменил жене Развод: глава Amazon изменил жене
12:09 Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель Резцова заявила, что Антон Шипулин – это предатель
11:34 В Китае прошли испытания ЗРК С-400 В Китае прошли испытания ЗРК С-400
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
11:05 В ЦАР может появиться российская база В ЦАР может появиться российская база

Узнай, страна!

14:22 На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт На Сахалин из Твери отправляют первую партию вагонных тележек для перехода общероссийский стандарт
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:21 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор 200 деловых мероприятий: Агентство развития и инвестиций Омской области меняет вектор
14:06 В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы
09 ЯНВ, 19:31 В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования В Татарстане открыли модернизированное производство цеха нефтегазового оборудования
09 ЯНВ, 15:54 Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично" Тамбовские коммунальщики сработали в праздники на "отлично"
09 ЯНВ, 10:43 В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области создан первый индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter