В Приморском крае стартовал фестиваль зимней рыбы



Гастрономический праздник, организованный НКО «Тихоокеанский туристический союз» в течение десяти дней будет проводиться в трех десятках предприятий общепита Владивостока, Уссурийска, Находки и Артема.

Рестораны и кафе четырех городов будут предлагать посетителям блюда из корюшки по специальной промоцене, шеф-повара представят свои авторские блюда. Жителям и гостям края продемонстрируют разные способы приготовления и подачи популярного приморского рыбного деликатеса. Вторая часть фестиваля зимней рыбы пройдет в Приморье в феврале и будет посвящена наваге.

Фестиваль зимней рыбы вошел в список 200 лучших событийных проектов страны и был удостоен статуса «Национальное событие 2019». Изначально входит в программу развития дальневосточной кухни Pacific Russia Food. Этот проект реализуется с целью сделать Приморье гастрономической территорией, жители которой предпочитают местные продукты и блюда, а уникальная кухня привлекает туристов из разных регионов России и зарубежных стран. В рамках программы в крае ежегодно проводятся фестивали мидий, гребешка, тайги, краба и другие. В результате в прошлом году Приморский край вошел в тройку самых привлекательных российских регионов для гастрономического туризма.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ