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В Приморском крае спустили на воду самый крупный за 30 лет морской танкер для Тихоокеанского флота

Авг 27
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае спустили на воду самый крупный за 30 лет морской танкер для Тихоокеанского флота

Во Владивостоке торжественно спустили на воду морской танкер «Михаил Барсков», построенный на судостроительном заводе «Восточная Верфь». Танкеру присвоили имя вице-адмирала заместителя Главнокомандующего ВМФ РФ с 1989 по 2003 годы Михаила Барскова. На церемонии присутствовала его дочь.
Танкер «Михаил Барсков» – самое крупное судно, построенное в Приморском крае за последние 30 лет. Его длина почти 80 метров, ширина – 15,4 метра. Судно усиленного ледового класса предназначено для обеспечения арктических судов жидкими и сухими грузами, а также для выполнения спасательных операций.

Морской танкер способен патрулировать, нести аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства и рыбного промысла, обеспечивать техподдержку в районах опасных для мореплавания. Также он может снимать суда с мелей и рифов, откачивать воду из затопленных отсеков, буксировать аварийные корабли, тушить пожары на судах. Кроме того, танкер может принимать вертолеты и беспилотные летательные аппараты.

По словам генерального директора АО «Восточная Верфь» Олега Сиденко, до этого подобных судов на заводе не строили, но, несмотря на сложность заказа, контракт выполнен успешно, и судно войдет в состав Тихоокеанского флота.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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