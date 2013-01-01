В Приморском крае пришвартовалась стартовая платформа «Одиссей» плавучего космодрома «Морской старт»



В Приморском крае на рейд морского порта Славянка прибыло из США транспортное судно со стартовой платформой «Одиссей» ракетно-космического комплекса «Морской старт», приобретенного российской коммерческой компанией ООО «С7 Космические транспортные системы». Пусковая платформа успешно пришвартована на Славянском судоремонтном заводе после прохождения таможенных и санитарных процедур.

Для швартовки платформы были задействованы специализированные, более маневренные и управляемые буксиры. Ранее, в середине марта, в порту «Славянка» пришвартовалось сборочно-командное судно для космодрома «Морской старт».

Стартовая платформа и сборочно-командное судно будут находиться не менее года на Славянском судозаводе, где проведут их реконструкцию.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ