В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов



В г. Находка Приморского края корабелы АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) приступили к резке металла для закладной секции первого судна-краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились. Предприятие подписало соглашения о строительстве, как минимум, девяти краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Основным заказчиком судов выступает рыболовная компания ООО «Антей» (Владивосток).

АО «Находкинский судоремонтный завод» является резидентом Свободного порта Владивосток и работает рамках развития программы судостроения «Квоты под киль». Закон о «квотах в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках этого закона для нужд ДФО будет построено 39 судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов. Приморский край, Дальневосточный федеральный округ

«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ

Москва:

Центральный федеральный округ:

РОССИЯ:

▪ Последние публикации на сайте ▪