В Приморском крае находкинские судостроители впервые заложили судно-краболов
Апр 14
В г. Находка Приморского края корабелы АО «Находкинский судоремонтный завод» (НСРЗ) приступили к резке металла для закладной секции первого судна-краболова. Ранее суда такого типа на заводе не строились. Предприятие подписало соглашения о строительстве, как минимум, девяти краболовов с победителями «крабовых» аукционов. Основным заказчиком судов выступает рыболовная компания ООО «Антей» (Владивосток).
АО «Находкинский судоремонтный завод» является резидентом Свободного порта Владивосток и работает рамках развития программы судостроения «Квоты под киль».
Закон о «квотах в обмен на инвестиции» был разработан по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках этого закона для нужд ДФО будет построено 39 судов и 14 рыбоперерабатывающих заводов.
Приморский край, Дальневосточный федеральный округ
14 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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