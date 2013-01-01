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В Приморском крае началось строительство третьего супертанкера типа «Афрамакс»

Мар 1
Москва Центральный федеральный округ
В Приморском крае началось строительство третьего супертанкера типа «Афрамакс»

На самой крупной и современной в России судоверфи - комплексе «Звезда» в Большом Камне – провели торжественную церемонию резки металла для крупнотоннажного судна дедвейтом 114 тысяч тонн.
На этом судостроительном комплексе, где применяются высокоточные методы разметки, сварки и резки металла и 3D-моделирование, строятся первые в России танкеры класса «Афрамакс».

«Афрамаксы» строятся по заказу «Роснефтефлота» и «Государственной транспортной лизинговой компании». Они предназначены для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в неограниченном районе плавания. Судно спроектировано с соблюдением высоких экологических стандартов - главная и вспомогательная энергетические установки могут работать на сжиженном природном газе. На судне длиной 250 метров и шириной 44 метра предусмотрена вертолетная площадка.

Серия танкеров «Афрамакс» включает 12 судов. Изготовление и сборка секций первых двух судов сейчас ведется в цехах и на стапеле ССК»Звезда». Сдача первого танкера запланирована на будущий год.

Строящийся в Приморском крае судостроительный комплекс «Звезда» – самая большая судоверфь в России с планируемым объёмом металлообработки 330 тыс. тонн в год. Производственные мощности этой верфи позволят строить суда практически любых типов, классов и назначений. При этом основная специализация комплекса – крупнотоннажные суда и ранее не производившаяся в России морская техника для обеспечения шельфовых проектов. В условиях усиливающихся санкций США создание такой верфи в России приобретает особое значение.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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