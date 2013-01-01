В Приморском крае начали строительство первого судна новой линии арктических танкеров-челноков



В городе Большой Камень Приморского края судостроительный комплекс «Звезда» приступил к строительству новой линии нефтеналивных танкеров-челноков для арктической навигации ледового класса ARC6 дедвейтом 69 тыс. тонн. Новый танкер будет самостоятельно двигаться в арктических водах без ледокола.

Резка металла для первых деталей танкера началась в блоке корпусных производств на высокотехнологичном газо-плазменном станке. Головной танкер открывает новую линейку судов высокого ледового класса, что позволит предприятию освоить новые технологии.

Допустимыми условиями для нового судна являются разряженные однолетние арктические льды толщиной до 1,1 м в зимне-весеннюю навигацию, и до 1,7 м в летне-осеннюю. Длина танкера составляет 257 метров, ширина - 34 метра.

Судостроительный комплекс «Звезда», созданный в городе Большой Камень консорциумом «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка, станет первой в России верфью крупнотоннажного судостроения и будет выпускать целую линейку средне- и крупнотоннажных судов и морской техники, в том числе танкеры, газовозы, элементы буровых платформ, суда снабжения и сейсморазведки.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ