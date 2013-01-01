В Приморском крае на судоверфь «Звезда» доставлен второй кран-гигант грузоподъемностью 1200 тонн



В г. Большой Камень Приморского края на строящуюся судоверфь «Звезда» доставлен второй козловой подъемный кран-гигант «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн, высотой — 120 м и шириной — 189 м. Сложнейшая инженерная операция по его доставке и выгрузке завершилась успешно.

Мега-краны «Голиаф» будут использоваться на судостроительном комплексе «Звезда» при строительстве супертанкеров, газовозов, ледокола «Лидер» и других судов, в том числе для работы в Арктике.

Комплекс, создаваемый по поручению президента России Владимира Путина консорциумом инвесторов во главе с нефтяной компанией «Роснефть», предназначен для выпуска крупнотоннажных судов, а также судов ледового класса водоизмещением до 350 тыс. тонн, других видов морской техники, которая ранее на территории России не производилась.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ