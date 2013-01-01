В Приморском крае готовят к запуску энергокомплекс построенный для снабжения ТОР «Михайловский»



Пусконаладочные работы ведутся на подстанции «Ключи» в Спасском районе - одном из четырех центров питания, построенных для обеспечения электроэнергией резидентов территории опережающего развития «Михайловский».

Планируется, что до конца октября под напряжение будут поставлены и остальные объекты энергокомплекса – три подстанции и 110 километров линий электропередачи.

По данным краевого департамента энергетики этот комплекс – самый крупный проект ДРСК «Приморские электрические сети», реализованный в центральном Приморье.

«В рамках технологического присоединения основных резидентов – компаний «Русагро-Приморье» и «Мерси Трейд» были построены подстанции 110 киловольт – «Агрокомплекс» и «Ключи», подстанции 35 киловольт –«Дубки» и «Ленинское». Строительство велось сразу в трех районах Приморья – Михайловском, Спасском и Черниговском. Сетевая компания выполняла одновременное строительство энергообъектов всех классов напряжения от 10 до 110 киловольт. Это позволило выбрать оптимальные схемные решения с учетом перспективной нагрузки, синхронизировать работу всех строительных площадок.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ