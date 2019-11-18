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Россия во всеоружии. Цикл статей, посвященных вооружению современной Российской Федерации

В Приморье завершили два этапа строительства 250-километровой ЛЭП общей стоимостью 8,3 млрд рублей

Фев 19
Москва Центральный федеральный округ
В Приморье завершили два этапа строительства 250-километровой ЛЭП общей стоимостью 8,3 млрд рублей

В Приморском крае компания «ФСК ЕЭС» поставила под напряжение новую воздушную линию между подстанциями 220 кВ «Лесозаводск» и «Спасск», завершив первый и второй этапы строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная». В результате реализации проекта общей стоимостью 8,3 млрд рублей будет увеличена надежность электроснабжения в регионе, включая объекты Транссибирской магистрали и нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Общая протяженность ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная» составляет около 250 км. На первом и втором этапах на территории Лесозаводского городского округа, Кировского и Спасского районов Приморского края возведено 167,7 км линии электропередачи.

Построен спецпереход через реку Уссури протяженностью более 1,5 км с высотой опор 67 метров. На действующих подстанциях 220 кВ «Спасск» и «Лесозаводск» расширены открытые распределительные устройства 220 кВ.

Для непрерывного плавного поддержания напряжения в сети в заданных пределах и снижения потерь активной мощности на подстанции «Спасск» введен в работу управляемый шунтирующий реактор мощностью 167 Мвар.

На этот год запланировано выполнение третьего и четвертого этапов строительства ЛЭП 220 кВ «Лесозаводск – Спасск – Дальневосточная», а также частичная реконструкция действующих воздушных линий общей протяженностью более 139 км. Полное окончание работ намечено на декабрь 2020 года.

Приморский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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